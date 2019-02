Pia K. frygter flere trusler mod politikere i valgkampen

Folketingets formand mener, at det er en diskussion værd, om straffen for trusler mod politikere skal hæves.

Igen og igen modtager politikere trusler eller bliver udsat for chikane eller nogle gange decideret vold.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), mener, at truslerne mod politikerne er eskaleret, og hun frygter, at det vil blive værre, når valgkampen skydes i gang. Folketingsvalget skal senest afholdes i juni.

- Nu skal vi ud og kæmpe hver især for at få flest mulige stemmer til vores parti og forsvare vores holdninger. Det bliver meget politisk betinget.

- Men derfor tror jeg også, at der vil blive flere konfrontationer. Og jeg synes, at det er meget trist, at vi hver dag skal opleve politikere, der har været ude for mere eller mindre grove udfald - hvad enten det er direkte eller på de sociale medier, siger hun.

I maj sidste år blev straffen for trusler og chikane mod offentligt ansatte og politikere skærpet. Det betød, at straffen i sager om chikane eller trusler mod politikere i offentlig tjeneste blev hævet med en tredjedel.

Pia Kjærsgaard mener, at det er en diskussion værd, om man igen skal hæve straffen for trusler mod politikere.

- Det kan godt være, at man skal gøre det. Det er i hvert fald en diskussion værd. Det skal stoppes, for det er en fare for folkestyret. Jeg kan godt tænke på, om det vil afholde folk fra at stille op til politiske poster. Man ved, at det er hårdt, siger hun.

I onsdagens udgave af Berlingske fortæller en række politikere om trusler og chikane.

Blandt andet fortæller Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti om en episode, hvor han blev omringet af elever, som slog, sparkede og spyttede på ham efter en debat.

Og De Radikales Zenia Stampe fik efter sin spæde datters død en besked, hvor der stod, at personen godt kunne forstå, at hendes datter havde valgt nødudgangen, da hun fandt ud af, at det var Zenia Stampe, der var hendes mor.

Søndag kom det frem, at sikkerheden mod justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er øget.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har dog ikke oplyst, om baggrunden for den øgede sikkerhed.

- Vores hjem er vores private sted. Nogle steder skal være hellige - også for politikere. Det er helt uantageligt, siger Pia Kjærsgaard om den øgede sikkerhed.