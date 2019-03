Der er fundet en uventet og ganske omfattende forurening af grundvandet med pesticidstoffet dimethylsulfamid (DMS).

Det skriver DR på baggrund af en landsdækkende opgørelse foretaget af "De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland" (GEUS).

Stoffet er et nedbrydningsprodukt fra to svampemidler, der blev brugt i Danmark fra 1950'erne frem til 2007, skriver DR.

Det er fundet i næsten hver tredje undersøgte drikkevandsboring.

Det er første gang, at man har testet for det i så stort omfang.

Resultatet er kommet som en overraskelse, siger seniorforsker ved GEUS Anders Risbjerg Johnsen til DR.

- Tallene er desværre meget højere, end vi havde regnet med. Normalt er det sådan, at når man laver en undersøgelse i grundvandsovervågningen, så finder vi lavere tal hos vandværkerne bagefter, siger han til DR.

Endnu kendes sundhedsrisikoen af stoffet ikke.

Rasmus Moes, kontorchef i Miljøstyrelsen, understreger dog over for DR, at det "ikke er fundet i så høje koncentrationer, at det bliver sundhedsskadeligt for borgerne".

Undersøgelsen viser, at stoffet faktisk er det hyppigst forekommende pesticid i de almene vandværkers boringskontrol.

I alt er 1565 ud af 6300 indvindingsboringer ved almene vandværker nu undersøgt for DMS.

Stoffet er blevet påvist i 481 af de undersøgte boringer eller godt 30 procent.

Indholdet var højere end grænseværdien for drikkevand i 128 af de undersøgte boringer.

Den omfattende undersøgelse blev sat i værk, efter at stoffet blev fundet i 8 ud af 14 vandboringer i hovedstadsområdet sidste år.

Miljøordfører for De Radikale Ida Auken mener, at flere og større områder omkring drikkevandsboringerne bør undersøges.

- Vi kan se det ene fund efter det andet. Der er noget, der tyder på, at vi simpelthen ikke har ordentlig beskyttelse af vores drikkevandsboringer, siger hun til Ritzau.

Hun vil derfor have miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i samråd om de seneste fund og den fremadrettede indsats.

Det ene af de to stoffer, som pesticidet er et nedbrydningsprodukt af, er brugt i blandt andet planteskoler, industri, landbrug og maskinstationer, skriver DR.

Det andet stof har været anvendt til træbeskyttelse.