Personbil og letbanetog kolliderer på Djursland

To personer er bragt til hospitalet, efter at en personbil og et letbanetog kørte sammen i Trustrup.

Der har lørdag formiddag været et sammenstød mellem en personbil og et tog på letbanen i Trustrup på Djursland.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Over for Ekstra Bladet fortæller vagtchef Martin Christensen, at to personer er blevet bragt til behandling på Aarhus Universitetshospital i Skejby efter ulykken. De befandt sig begge i personbilen.

Det vides ikke, hvor alvorligt tilskadekomne de er. Men ifølge politiet var de ved bevidsthed efter ulykken.

Trustrup ligger 13 kilometer sydvest for Grenaa, der er endestation på den letbanestrækning, der går fra Aarhus til Grenaa.

Trafikselskabet Midttrafik oplyser på sin hjemmeside, at driften på letbanen mellem Hornslet og Grenaa er indstillet på grund af politiets arbejde i Trustrup.

Mellem Odder og Hornslet kører letbanen kun en gang i timen i hver retning.

Midttrafik arbejder på at indsætte erstatningsbusser.