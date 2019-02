Person anholdt ni år efter dødeligt røveri i guldsmed

Røveriet mod Aveny Optik i 2010 endte med at koste en gerningsmand livet. Nu er endnu en mistænkt anholdt.

En mistænkt i en sag fra 2010 om et groft væbnet røveri i en guldsmed på Amager er blevet anholdt.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Den anholdte chilener blev udleveret fra Frankrig torsdag, efter at der i september blev udsendt en arrestordre i Europa.

Røveriet mod guldsmeden Aveny Optik på Amagerbrogade skete 24. april 2010.

Her stjal en stor gruppe chilenske gerningsmænd en større mængde guldsmykker med en værdi på 4,9 millioner kroner.

Efterspillet blev meget dramatisk, da en betjent tog fat i døren til flugtbilen og blev slæbt efter bilen. Imens forsøgte føreren at køre ind i biler for at ryste betjenten af.

Betjenten trak sin tjenestepistol og skød føreren, som senere døde af skuddet.

Efter en undersøgelse fastslog statsadvokaten, at betjenten med god grund frygtede for sit liv og helbred.

Personalet i Aveny blev bundet på hænder og fødder, og derefter smadrede røverne montrerne i forretningen.

I den efterfølgende retssag om røveriet blev fire chilenske mænd idømt fængsel fra tre til seks år.

Københavns Politi modtog nye oplysninger i sagen 13. november 2017, der førte politiet på sporet af den for nylig anholdte.

Den chilenske mistænkte er blevet sigtet for røveri af særlig grov beskaffenhed.

Han bliver fremstillet fredag formiddag i grundlovsforhør for lukkede døre i Københavns Byret med krav om varetægtsfængsling.