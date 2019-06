Pernille Skipper vil huske valgkampen for klimaet

For første gang står Pernille Skipper i spidsen for Enhedslisten ved et folketingsvalg.

Mindre social ulighed og mere fokus på klimaet.

Det er, hvad vælgerne ifølge Pernille Skipper får, hvis de sætter kryds ved Enhedslisten i forbindelse med folketingsvalget.

Det siger partiets politiske ordfører, da hun møder op for at stemme i Korsgadehallen på Nørrebro i København sammen med partifællen Rosa Lund.

Her bliver hun mødt med knus og venlige ord fra de fremmødte borgere.

- Jeg glæder mig. Det er jo kulminationen på fire hårde uger.

- Jeg vil huske den for klimaet, siger Pernille Skipper om den fire uger lange valgkamp, som onsdag når sin slutning.

- Der er ingen tvivl om at, det har været en fænomenal valgkamp for klimaet. Det har fået lov til at være allerøverst på dagsordenen.

Det er første gang, at Pernille Skipper står i spidsen for Enhedslisten ved et folketingsvalg. Ved sidste folketingsvalg i 2015 var det Johanne Schmidt-Nielsen, der var politisk ordfører.

Enhedslisten står i den seneste meningsmåling fra Voxmeter til at få 8,5 procent af stemmerne.

Ved valget i 2015 fik partiet sit hidtil bedste valgresultat med 7,8 procent af vælgernes stemmer.

- Alt det, jeg gerne vil bruge mit krudt på at sige i dag, er, at man skal gå ned og stemme. Det betyder noget, hvilket parti man stemmer på. Der er også forskel på os inden for rød blok, siger Pernille Skipper.

- Det er ikke kun et valg mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen. Tværtimod. Og hvor langt vi kan komme i de forhandlinger, vi går ind til efter i dag, handler om, hvor mange stemmer vi kan gå ind i forhandlingslokalet med.

Pernille Skippe forsikrer, at Enhedslisten efter valget vil kæmpe for, at den grønne omstilling sker hurtigere, at velfærdssystemet bliver styrket, og at de offentligt ansatte får flere kolleger.

- Det skal vi ikke finansiere ved at tage penge ud af lommerne på folkepensionister eller arbejdsløse, men ved at sørge for, at dem, der har fået skattelettelser de sidste mange år, bidrager noget mere, siger hun.