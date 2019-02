Per Stig Møller erkender og beklager fejl efter krigsrapport

Efter at have læst rapporten om Danmarks krigsdeltagelse i Irak erkender tidligere udenrigsminister Per Stig Møller (K), at der er begået fejl.

Det siger han i et interview med Politiken.

Det er nye toner fra den tidligere udenrigsminister, der onsdag sagde til Ritzau, at han ikke kunne genkende billedet af, at regeringen skulle have strammet efterretninger om Irak i 2003.

Tirsdag offentliggjorde forskere fra Københavns Universitet en udredning om dansk krigsdeltagelse.

Rapporten påpeger, at regeringen fik efterretninger om, at der ikke fandtes sikre beviser på, at Irak skulle have masseødelæggelsesvåben.

Alligevel fortalte regeringen både Folketinget og medierne, at det var tilfældet, fremgår det af rapporten.

Efter at have læst rapporten til ende, erkender Per Stig Møller over for Politiken, at de ansvarlige ministre burde have opdaget skred i formuleringer om Iraks mulige masseødelæggelsesvåben.

- Hvis der er sket en skridning i formuleringerne, hvor grundoplysningerne får en anden karakter, så er der sket fejl, og det er forkert, siger han til Politiken.

- Man skulle enten have opretholdt den oprindelige formulering eller underbygget den nye strammere formulering med oplysninger om, hvorfor der er sket et karakterskift.

Han kalder det "beklageligt", hvis formuleringer er blevet strammet, og Folketinget ikke har fået retvisende oplysninger.

Han understreger dog, at det ikke var ham som udenrigsminister, der ændrede formuleringen fra at være "ret sikker" til, at man "ved", at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben.

- Det er jo ikke min formulering, siger han til Politiken.

- Du må tale med dem, der har sagt ordet "ved". Jeg talte meget mere nuanceret om det. Du må selv tale med statsministeren om det, hvis det var ham, der brugte det ord.

Per Stig Møller mener på baggrund af udredningen ikke, at det er grundlag for at genåbne en undersøgelse af forløbet.