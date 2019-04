En 69-årig mand fra København er tirsdag morgen blevet idømt forvaring for at have forgrebet sig på en lang række børn i Indien og Sri Lanka.

Dommen er faldet i Københavns Byret, hvor en enig domsmandsret lagde vægt på kriminalitetens grovhed samt Finn Jørgensens tidligere straffe.

Overgrebene skete mod op mod 11 børn under 15 år på hotelværelser i Indien og Sri Lanka.

I halvfemserne blev manden i to tilfælde straffet for lignende kriminalitet.

- Retten har lagt vægt på de to tidligere domme og det samlede indtryk og omfanget af den nylig begåede kriminalitet, lyder det fra retsformand Anette Burkø i forbindelse med domsafsigelsen.

Manden er blevet dømt for seksuelle overgreb, som han i en række tilfælde har fotograferet og filmet på ukendte adresser i Sri Lanka og på Paradise Guest House i Chennai i Indien.

Forbrydelserne bestod blandt andet i, at han fik drengene til at udføre oralsex - på hinanden og på sig selv.

Selv har pensionisten afvist, at der skulle være sket noget kriminelt.

69-årige Finn Jørgensen var iklædt en læderjakke, cowboybukser og strømper i sandalerne. Han viste ingen reaktion, da dommen faldt.

Gennem sine briller kiggede han blot tomt hen mod dommeren.

Det var et stort internationalt politisamarbejde, som fik myndighederne på sporet af Finn Jørgensen.

Gennem sin overvågning af pædofile på internettet opstod efterforskningen, som af politiet er blevet døbt "Operation Picahu curtain".

Her faldt politiet over billeder og optagelser af børnepornografisk karakter. Flere af filerne var ledsaget af teksten "by Finn Jørgensen".

Anklagemyndigheden har oplyst, at Finn Jørgensen ikke gjorde meget for at skjule sine spor, og politiet kunne derfor samle brikkerne, inden han blev anholdt i Københavns Lufthavn i maj. Det skete efter et ophold i netop Indien.

Både canadisk og belgisk politi har været en del af efterforskningen, inden dansk politi blev involveret.

- Jeg er meget tilfreds med, at retten har lyttet til, at han skulle idømmes forvaring, lyder det fra anklager Johnnie Nymann Jensen, som roser det internationale politisamarbejde i sagen.

Finn Jørgensen har anket dommen til landsretten.