Pennestrøg har luget ud i østkriminelle

Organiserede kriminelle fra Georgien misbrugte den danske asyllovgivning til at vinde tid til at begå især butikstyverier i Danmark. De danske myndigheder lukkede i november hullet, og som følge heraf rejser politiet nu markant færre sigtelser mod georgiere. Her er det overvågningbilleder fra et supermarked i Valby, der har været hjemsøgt af organiserede butikstyve. (Arkivfoto)