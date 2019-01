Pelle Dragsted: Demokratisk skønhed i stoppet Radius-salg

Enhedslistens Pelle Dragsted glæder sig over, at salget af elnettet i København er standset politisk.

Det bringer stor glæde hos Enhedslistens Pelle Dragsted, at Finansministeriet har meddelt Ørsted, at der ikke længere er politisk opbakning til salget af Radius - der sidder på elnettet i København.

Salget blev politisk godkendt sidste år, men et større og større pres imod det er vokset frem de seneste måneder. Det har betydet, at Socialdemokratiet og SF har trukket sig fra aftalen.

Det glæder Enhedslistens økonomi- og erhvervsordfører Pelle Dragsted, der længe har været imod og har stillet op til Radius' bestyrelse for at bremse salget.

- Det er en glædelig udvikling. For det betyder, at vi i hvert fald i denne omgang har redder el-kunderne på Sjælland fra at falde i hænderne på udenlandsk kapitalfond.

- Og det er rart at se, at det store pres rigtigt mange mennesker har lagt de sidste mange måneder, har virket, så der er et politisk flertal imod. Det synes jeg, der er en demokratisk skønhed i, siger Pelle Dragsted.

Ørsted selv fortæller søndag, at køberfeltet består af danske og vestlige pensionskasser og forsyningsselskaber og altså ikke kapitalfonde.

- Selv i de seneste par uger har der været fremsat en række bekymringer ifht. køberfeltet, hvor jeg bare må konstatere, at der ikke er grund til en række af de bekymringer.

- Der er ikke kapitalfonde i køberfeltet til næste fase, siger administrerende direktør for Ørsted Henrik Poulsen søndag til Finans.dk.

Det gør ikke en større forskel for Pelle Dragsted.

- Det er stadig meget professionelle formueforvaltere, som eksempelvis har opkøbt elnettet i Finland og har skruet priserne voldsomt op.

- De har et formål, og det er at skabe afkast til deres investorer. Og de penge, de kan kun komme fra kundernes lommer, siger Pelle Dragsted.

Han roser Socialdemokratiet og SF for at have ændret holdning og siger, at han håber Radius nu kan blive offentligt- eller kundeejet.