Patientstyrelse ophæver påbud til Holbæk Sygehus

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer ikke længere, at Holbæk Sygehus har problemer med patientsikkerheden.

Medicinske patienter og deres pårørende behøver ikke længere at være bekymrede for at skulle indlægges på Holbæk Sygehus.

Styrelsen for patientsikkerhed har i hvert fald vurderet, at der ikke længere er "problemer af betydning for patientsikkerheden" på sygehusets medicinske afdeling, der er blandt landets største.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt.

Ophævelsen fremgår af en tilsynsrapport og afgørelse fra styrelsen, hvor man også ophæver et påbud til sygehuset om få styr på behandlingen af de medicinske patienter, der blev indført i april sidste år.

Ifølge Knut Borch-Johnsen, vicedirektør og lægefaglig chef på Holbæk Sygehus, har man fået nye arbejdsgange og datasystemer.

- Det giver en helt anden tryghed i afdelingen og mulighed for at gribe hurtigere ind, hvis der er nogle rutiner, der bliver svækket.

- Det er noget, vi vil arbejde videre med, også selv om påbuddet nu er væk, siger han til Nordvestnyt.

En anden årsag til fremgangen er, at man ikke længere har konstant overbelægning, hvor patienter må ligge på gangen eller andre afdelinger.

Blandt andet fordi Sjællands Universitetshospital i Køge overtog en del patienter fra Roskilde-området efter påbuddet blev indført.

De patienter skal efter planen tilbage til Holbæk, når en planlagt udvidelse med op mod 18-20 ekstra senge er færdig i løbet af 2020.

Påbuddet, der altså nu bliver ophævet, blev indført efter et tilsynsbesøg i 2018.

Her konstaterede styrelsen massiv og en konstant overbelægning, der betød, at patienter lå på gangene eller andre afdelinger.

Personalet havde så travlt, at der blandt andet var problemer med at sikre, at patienterne fik den rette medicin og i de rette doser.

I enkelte tilfælde var patienter sågar unødigt længe indlagt, fordi personalet ikke havde tid til at "færdiggøre" den enkelte patient og sikre udskrivelsen.

Medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus modtager normalt patienter fra Holbæk, Kalundborg, Odsherred, det nordlige Sorø og Lejre og fra 2020 altså også fra Roskilde-området.