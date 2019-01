Patientforeningers håb: Slut med at være kastebold

Fremtiden for det danske sundhedsvæsen tegner til at blive et af de helt store temaer i den forestående valgkamp til Folketinget.

Banen er kridtet op med et sundhedsudspil fra regeringen i sidste uge, mens både Socialdemokratiet og SF tidligere har lagt deres visioner frem. Men det er ikke muligt på forhånd at afgøre, hvilket udfald af valget der vil være det bedste for de syge og deres pårørende.

Sådan lyder det fra både Danske Patienter og Kræftens Bekæmpelse, der mandag formiddag var til møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V).

Danske Patienter håber, at det store politiske fokus vil betyde, at det er slut med, at patienter ender som kastebolde mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger.

- Vi har i over 40 år haft udfordringer med, at patienter oplever ikke-sammenhængende forløb mellem hospital og almen praksis. De oplever at blive kastebold mellem sektorerne. Det skal vi have løst, siger direktør Morten Freil, Danske Patienter.

Men Morten Freil vil ikke agere dommer over, hvilken af de to visioner for det danske sundhedsvæsen patienterne skal håbe på, bliver til virkelighed efter valget.

- I virkeligheden synes vi, at man vil meget det samme: Bryde de siloer ned, man har set mellem hospital, almen praksis og kommunerne, siger han.

Jesper Fisker, der er administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, kan heller ikke umiddelbart komme med en klar anbefaling af, hvem kræftpatienter i Danmark skal håbe på, kommer til at forme fremtidens sundhedsvæsen.

- Det kan man ikke sige på den måde, siger Jesper Fisker.

- Jeg tror, at alle deler ambitionen om, at der er mange ting, der skal foregå i det nære sundhedsvæsen. Så må vi have alle gode kræfter på banen for at finde den bedste måde at gøre det på.

- Det vigtigste i forhold til begge udspil er, at djævlen ligger i den praktiske detalje, siger han og forklarer, at Kræftens Bekæmpelse støtter tanken om et decentralt sundhedsvæsen.

Men det afgørende for Kræftens Bekæmpelse er, hvilke betingelser det skal fungere på og hvilke faglige standarder, sundhedsvæsnet skal leve op til.