Patientforeninger har spørgsmål efter sundhedsudspil

Regeringen vil med det nye sundhedsudspil, der blev offentliggjort onsdag, blandt andet reducere antallet af indlæggelser på de danske sygehuse med 40.000. Det gælder især for de kronisk syge.

Flere patientforeninger står dog tilbage med en række spørgsmål til regeringens ambitioner om at nedbringe antallet af indlæggelser.

Hos Gigtforeningen undrer man sig over, at der skal reduceres i indlæggelser på muskel- og skeletområdet med 10-20 procent.

Ifølge foreningen er patienter med muskel- og skeletlidelser typisk slet ikke indlagt.

Hvis de er indlagt, så er det fordi, de kræver en højt specialiseret behandling, fortæller Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen.

Hun vil gerne vide, hvilke patienter, der ikke skal indlægges fremover, og hvordan man sikrer behandlingen af dem.

- Jeg mangler dels at få en definition af, hvad der hører ind under muskel- og skeletlidelse.

- Og så ønsker jeg også at være med i udarbejdelsen af de her kvalitetsplaner, der skal sikre, at mennesker med muskel- og skeletlidelser bliver behandlet enten i primærsektoren eller på en højt specialiseret afdeling, siger Mette Bryde Lind.

I Lungeforeningen tages der godt imod regeringens nye sundhedsudspil.

Ifølge Anne Brandt, administrerende direktør i Lungeforeningen, vil mange lungepatienter gerne undgå indlæggelse. Og det kan ifølge hende undgås med forebyggende behandling i det nære sundhedsvæsen, som regeringen foreslår.

Direktøren står dog stadig tilbage med spørgsmålet om, hvordan man også sørger for at kvalitetssikre den behandling, som lungepatienter skal modtage i stedet for ved en indlæggelse.

- Det er ekstremt vigtigt for lungepatienter at få en korrekt behandling.

- Den findes jo i dag blandt lungemedicinerne. Vi skal have lungemedicinere nok til også at kunne være i dialog og have det her samspil mellem sygehus, kommune og praktiserende læge.

- Så hvordan, det skal bindes sammen, er jo noget af det, vi ikke har hørt endnu, siger Anne Brandt.

Sundhedsreformen bærer navnet "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder".

En "nærhedsfond" på seks milliarder kroner skal frem til 2025 være med til at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum.