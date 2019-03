Patientforeningen Bedre Psykiatri: Ventetider har fatale konsekvenser

Det er et alvorligt problem, at der er så store regionale forskelle i ventetid på speciallæger, lyder det fra patientforeninger. Psykiatrien er overbebyrdet ifølge foreningen Bedre Psykiatri.

- De psykiske lidelser forværres, hvis man ikke kommer til i tide, og det har fatale konsekvenser for mange. Psykiatrien er overbebyrdet, og det går også ud over de pårørende. Vi accepterer nogle ting i samfundet med psykiatrien, som man ikke ville acceptere med fysiske sygdomme, og det er ikke i orden, siger han.

Knud Aarup nikker genkendende til de tal, avisen Danmark har indsamlet og bragt om store regionale forskelle i ventetider på speciallæger. Hvor ventetiden på at få en konsultation hos en privatpraktiserende psykiater i Region Nordjylland er over et år, kan patienter for eksempel komme til efter under fire måneder i Region Hovedstaden.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at patienter må vente længere end et år på at komme til en speciallæge. Man skal huske på, at det er folk, som bevæger sig i en limbo, hvor de ikke kan få terapi eller blive medicineret korrekt, siger han.

Ventetider: Det kan få alvorlige følger ikke at blive behandlet i tide. Det mener Knud Aarup, der er formand for Bedre Psykiatri - landsforeningen for pårørende. Han råber vagt i gevær om de store regionale forskelle i ventetid på at komme til psykiater.

Avisen Danmark har undersøgt ventetider på at komme til hos en speciallæge. Sundhedsportalen Sundhed.dk indsamler tal for ventetiden, og tallene viser, at der er store gennemsnitlige forskelle i landets fem regioner.På de otte områder, avisen Danmark har undersøgt, ligger Region Nordjylland og Region Midtjylland i toppen fire gange hver med længst ventetid. For Region Nordjylland gælder det gynækologi, psykiater, pædiatri og øjenlæge, mens det for Region Midtjylland er inden for børnepsykiater, dermatologi, reumatologi samt øre-, næse- og halslæge. På alle punkter befinder Region Hovedstaden sig i bunden med kortest ventetid på nær med børnepsykiater, mens Region Syddanmark og Region Sjælland ligger midt imellem på alle områder. Antallet af speciallæger i regionerne er skævt fordelt. Næsten halvdelen af alle behandlere holder til i Region Hovedstaden, mens Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland har nogenlunde samme antal speciallæger. Den mindste region, Region Nordjylland, har klart færrest speciallæger tilknyttet.

- Vi har haft kendskab til uligheden i regionerne i mange år, og det er ikke i orden, når man ikke får de samme rettigheder, som man betaler for i skattekroner, siger Kirsten Havemann, der er konstitueret landsformand for Patientforeningen.

Hos Patientforeningen, der kæmper for større lighed i rettighederne for patienter, er man enig i, at der er opstået en ulighed i landet med tilgang til speciallæger.

- Det er vanskeligt at tiltrække arbejdskraft til yderområderne, og der er områder i Nordjylland uden for Aalborg, eksempelvis i Thy og på Mors, hvor der er underbemanding, hvilket er et problem, siger Knud Aarup.

Politikere må handle

Knud Aarup opfordrer politikerne til at tænke psykiatrien bredere ind i sundhedsområdet.

- Der mangler en politisk helhedsplan, for der er ikke penge nok på området. Det kræver også, at eksempelvis forældre kan få en hurtigere udredning på deres børn til forebyggelse, samt at man ser på uddannelsesforløbene med mere terapi for psykologer, der ikke må udskrive medicin i dag, siger han.

Også Kirsten Havemann mener, at politikerne har været tøvende med at reagere på problemet med lang venteliste på speciallæger.

- Politikerne på Christiansborg er for dårlige til at planlægge, for det er ikke et problem, som er opstået pludseligt. Vi må huske på, at regionerne ikke kan opkræve skat, og at de har sat budgettet til, hvad der er økonomisk råderum af ydernumre til, siger hun.

Kirsten Havemann mener, at der politisk må arbejdes for tiltag, som kan gøre Jylland mere attraktivt for speciallæger at arbejde i.

- Det kan være lidt mere i løn og bedre pasningsmuligheder for lægernes børn, nævner hun.