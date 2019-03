Partiledere elsker landdistrikterne: De vil skabe uddannelser derude

Lars Løkke Rasmussen: Glæd jer over tårn i Brande og Tour De France

- Her er jeg i skønne Billund i fantastisk forårsvejr, som man kun kan blive i godt humør af. Danmark er vores lidenhed til trods et mangfoldigt land. Jeg elsker at komme rundt - der findes ikke ret mange forsamlingshuse, jeg ikke har været i. Jeg er meget optaget af, at vi skal skabe et Danmark i balance, og det handler ikke om at kære sig om særinteresser. Vi i regeringen har blandt andet lavet udflytninger af statslige arbejdspladser, og da noterede jeg mig, at formanden for Landdistrikternes Fællesråd jublede. Det var en indikator på, at vi gjorde noget godt. En anden indikator var, at de blev sure i København. Men for mig er det ikke det ene eller andet - jeg ønsker en reel balance, hvor vi løfter i flok og glæder os på hinandens vegne. Når man bygger tårn i Brande, skal man glæde sig i hele landet. Når der kommer Tour De France til København, skal man glæde alle steder - ikke mindst, fordi de også cykler ud i landet.