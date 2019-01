Partikelkanon knuser kræftknuder med uhørt præcision

Ny strålekanon i Aarhus sender partikler af sted med 60 procent af lysets hastighed for at knuse kræftceller.

Der er godt nyt for kræftsyge børn og patienter med kræft i for eksempel hjerne, mundhule og svælg.

De kan fremover blive behandlet med en ny partikelkanon, der netop er taget i brug på Dansk Center for Partikelterapi ved Aarhus Universitetshospital.

Kanonen bruger partikelstråling frem for almindelig strålebehandling med røntgenstråler til at angribe tumoren.

Det er første gang, den teknik tages i brug herhjemme.

- Det særlige er, at partikelstrålingen er mere præcis og kan styres til at ramme lige netop der, hvor tumoren er.

- Partikelstrålingen afgiver alt sin energi i tumoren. Kun meget lidt energi afgives foran tumoren og slet ingenting bag, siger Morten Høyer, der er ledende overlæge på centret.

Det kaldes også partikelterapi, og det er en ny banebrydende behandlingsform for kræftramte børn og patienter med kræft på udsatte steder på kroppen.

- Det giver færre bivirkninger, og for nogle patienter forberedes overlevelseschancen også, i forhold til hvis de blev behandlet med almindelig strålebehandling, siger Morten Høyer.

Men det er voldsomme kræfter, der er på spil, når man skal generere en stråling med en fart på op til 60 procent af lysets hastighed.

Svaret på, hvordan det kan lade sig gøre, skal man finde bag de tre behandlingsrum.

Her står en kæmpe partikelaccelerator, en såkaldt cyklotron. Den er tre etager høj og vejer 180 ton.

Væggene omkring acceleratoren er betonmure, der er 4,5 meter tykke for at afskærme strålingen.

Så den samme stråling, der skal få tumoren til at forsvinde, er også potentielt voldsom skadelig.

- Al stråling kan have en skadelig effekt. Jo mere man kan holde strålingen væk fra følsomt væv, jo bedre.

- Og fidusen er lige præcis, at vi kan lave så præcis en stråling, at risikoen for at skade følsomt væv bliver mindre, siger Morten Høyer.

Det nye center, der har kostet 800 millioner kroner at etablere, skal behandle op mod 1100 patienter om året.

De vil blive henvist fra kræftafdelinger over hele landet.

Det første spadestik til Dansk Center for Partikelterapi blev taget i 2015.

Både Region Hovedstaden og Region Midtjylland lagde billet ind på centret, og eksperter endte med at pege på Aarhus som hjemsted.

Hver patient skal i gennemsnit have 30 behandlinger, og personalet kommer til at arbejde i toholdsskift, så udstyret udnyttes optimalt.

Den officielle indvielse af centret sker 28. februar.