Partier vil straffe syrienkrigere med dansk pas fra distancen

Syrienkrigere skal dømmes og afsone uden for Danmark, mener partier. Ministre skal redegøre for muligheden.

De danske statsborgere, som har kæmpet sammen med Islamisk Stat i Syrien, skal retsforfølges uden for Danmark.

Det mener blandt andet Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som onsdag har indkaldt en række ministre i samråd om danske syrienkrigere.

Først skal udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i samråd. Lidt senere på dagen er de to igen kaldt i samråd sammen med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

- Vi er meget bekymrede over, at der kan være syrienkrigere på vej hjem til Danmark, og det virker ikke som om, at der er en plan for det fra regeringens side, siger Trine Bramsen, retsordfører i Socialdemokratiet.

Hun har indkaldt til dagens første samråd for at få svar på, hvilke muligheder der er for, at danske statsborgere ikke hentes hjem, men at de i stedet retsforfølges og afsoner lokalt.

- Vi er klar over, at der ikke er det bedste retssystem i de pågældende lande, og derfor er det selvfølgelig afgørende, at Danmark kan bidrage, og at der også har været kontakt til andre lande om opbygningen af et retssystem, siger hun.

Christian Langballe, som er indfødsretsordfører i Dansk Folkeparti, håber ligesom Trine Bramsen, at regeringen kan komme med nogle svar på, om og hvordan syrienkrigere kan retsforfølges uden for Danmark.

Men han er klar over, at det er kompliceret.

- Jeg så gerne, at Danmark bidrager med det, man kan, for at retsforfølgelsen sker nede på åstedet, hvor de jo er. Det vil jeg opfatte som klart det bedste, siger Christian Langballe.

Han har også spurgt ministrene til muligheden for, at syrienkrigerne kan få frataget deres danske statsborgerskab.

- Jeg vil gerne have svar på, hvad ministrene har tænkt sig at gøre med de her terrorister, siger han.

I sidste uge kunne den amerikanskstøttede milits Syriens Demokratiske Styrker (SDF) officielt meddele, at Islamisk Stat nu er nedkæmpet i Syrien.

Og i sidste måned bad den amerikanske præsident de europæiske allierede om hente de krigere hjem, som USA tilbageholder i Syrien.

Anders Samuelsen var hurtig til at sige, at han ikke ønsker IS-krigerne hjem. Han henviste i øvrigt til justitsministeren.

Et par uger senere lød det så fra justitsminister Søren Pape Poulsen, at Danmark ikke kan nægte syrienkrigere med dansk statsborgerskab at komme til Danmark.

Justitsministeren ønsker ikke at kommentere yderligere før efter samrådene.