Partier vil debattere borgerforslag om klima i Folketinget

Der er enighed i oppositionen om, at et borgerforslag om en ny klimalov snarest skal diskuteres i Folketinget.

Det vækker glæde hos oppositionspartierne, at et borgerforslag om en ny klimalov har fået 50.000 underskrifter.

Alle partier i oppositionen siger således til Information, at de støtter borgerforslagets substans om en mere ambitiøs og forpligtende klimapolitik.

Socialdemokraternes klimaordfører, Jens Joel, fortæller, at de fem partier i oppositionen har aftalt hurtigt at indkalde til en forespørgselsdebat i Folketinget for at behandle forslagets tanker om en klimalov.

- Vi ønsker at hive det her emne hurtigst muligt ind i Folketingssalen. Vi er fuldstændig enige i, at der er behov for en styrket klimalov, som både sikrer mere uafhængighed til klimarådet og nogle mellemmål. Man skal ikke bare måle på 2050, men også have nogen mål på vejen.

- Der er rigtig mange gode elementer i det her forslag, siger han til Ritzau.

Det er 11 miljø- og udviklingsorganisationer, som står bag borgerforslaget, der tirsdag aften opnåede 50.000 underskrifter.

Forslaget lægger blandt andet op til, at Danmark skal forpligte sig til at sætte nationale klimamål, der lever op til Paris-aftalen.

Derudover skal der fastsættes femårige delmål og særlige klimamål for sektorer som landbrug, transport og energiforsyning.

Ida Auken, klimaordfører for De Radikale, fortæller, at partiet er klar til at støtte hele forslaget.

- Det er en utrolig god nyhed. I virkeligheden kan vi støtte alle dele i det her forslag, siger ordføreren.

Også i SF er der ros til forslaget.

- Jeg er vildt imponeret over, at borgerforslaget har samlet så mange støtter på så kort tid. Vi har sagt meget klart, at vi skal have en bindende klimalov, når vi får en ny grøn regering, siger Pia Olsen Dyhr, klimaordfører og formand for SF, til Information.