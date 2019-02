Parti sætter byrådspolitiker på plads: Stop med gabestok

Enhedslisten har sagt fra over for et byrådsmedlem, der har hængt navngiven offentligt ansat ud på Facebook.

Byrådspolitiker i Haderslev Kommune Mogens Rerup (EL) har fået én over fingrene af sit parti torsdag, efter at han var kommet i politisk modvind for sine kritiske opslag på Facebook.

Her har han beskyldt ansatte i kommunens jobcenter for at bryde loven, nævnt navn på en af medarbejderne og skrevet, at en ansat burde fjernes fra sin stilling.

Den fremgangsmåde er langtfra i orden, fortæller kommunalordfører Finn Sørensen (EL).

- Vi forstår til fulde de frustrationer, han oplever, når han ser, hvordan borgerne bliver behandlet i det sociale og beskæftigelsesmæssige system i kommunerne.

- Men det går ikke at hænge medarbejdere ud og sætte dem i gabestok i offentligheden. Det tager vi skarpt afstand fra, siger han.

Mogens Rerup skriver i opslagene om episoder, han selv har overværet i jobcenteret, hvor han har været bisidder for borgere i flere år.

Faktisk kom første besked allerede op i 2014, og partiet har lagt mærke til dem tidligere i forløbet.

Derfor har Finn Sørensen flere gange tidligere talt med byrådspolitikeren om opslagene, som partiet vurderer, er over grænsen.

Først nu har Mogens Rerup indvilget i at ændre på sin ageren, fortæller Finn Sørensen.

- Jeg har talt med Mogens Rerup i dag (torsdag, red.) og fortalt ham vores syn. Han har gjort, hvad han har gjort, men vi nåede da så langt, at han sagde, at han ville stoppe fremover.

- Han har sagt til mig, at han fremover ikke vil lave opslag, hvor han navngiver medarbejdere, siger han.

Finn Sørensen føler sig tryg ved, at Rerup gør, som han har lovet.

Om de opslag, Mogens Rerup har lavet indtil nu, skal få større konsekvenser fra partiet end den løftede pegefinger, kan kommunalordføreren ikke sige noget om.

- Jeg har ikke magt til at drage konsekvenser i forhold til enkelte medlemmer.

Finn Sørensen har ikke selv noget ønske om, at der skal drages konsekvenser over for byrådspolitikeren.