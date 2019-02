Pape vil sløjfe mild straf af kulturhensyn

En sag fra Sydsjælland, hvor et vietnamesisk par blev idømt betingede domme for at have slået deres børn i forbindelse med opdragelsen, får nu justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at foreslå en præcisering af straffeloven. Ministeren mener, at parret slap billigere, fordi de havde en anden kulturel baggrund, men det bestrider en juraprofessor, der kalder lovændringen "helt unødvendig".