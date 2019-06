Pape takker partier for at holde valgkampen på sporet

På trods af småudbrud har de fleste partier holdt debatten på sporet under valgkampen.

Det siger Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, i sin tale i anledning af Grundlovsdag, som han holder i Dianalund.

- Desværre har vi i denne valgkamp skulle høre på en politiker, der er klar til at smide mennesker ud af landet, bare fordi de bekender sig til én bestemt religion, siger Søren Pape Poulsen med henvisning til partilederen for Stram Kurs, Rasmus Paludan.

Men selv når ytringer for Søren Pape Poulsen virker "tåbelige", er frihed til at ytre sig vigtig, slår den konservative leder fast.

- Derfor vil jeg også gerne sende en tak i dag til de partier, der har været med at holde debatten på sporet. For jeg synes, at vi - småudbrud til trods - har undgået en alt for ekstrem debat. Vi har fortalt om de holdninger, vi selv har. Sådan i det store hele, siger han.

Søren Pape Poulsen mener ikke, at han er en sart.

- Vi skal selvfølgelig kunne have en sund og kritisk diskussion om religion og kultur - også vores egen, siger Pape.

- Men det bliver aldrig min politik at lave særlove på baggrund af hvilken gud man bekender sig til. Det synes jeg, er på sin plads at understrege en dag som i dag.

I Ritzau Index, som er et vægtet gennemsnit af en række målinger, ligger De Konservative til at få 5,3 procent af stemmerne ved dagens valg.