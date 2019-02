Pape: Ønsketænkning at retsforfølge fremmedkrigere i udlandet

Justitsminister Søren Pape Poulsen mener, at Danmark er forpligtet til at hjemtage fremmedkrigere.

Et forslag om at retsforfølge danske fremmedkrigere, hvor de sidder fængslet i for eksempel Syrien, er urealistisk.

Det vurderer justitsminister Søren Pape Poulsen (K), som dermed lægger sig på linje med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Jeg tænker umiddelbart, at det mere er ønsketænkning, end det er realistisk, siger Søren Pape Poulsen.

- Hvis man ser på, hvilket land det er, og hvem Syrien ledes af (præsident Bashar al-Assad, red.), så har jeg meget svært ved at se, at det har gang på jord.

- Jeg forstår godt, at der er mange forslag nu, der handler om, at vi skal gøre alt andet end at have dem her. Ingen af os ønsker dem her.

- Men hvis det er en dansk statsborger, og alternativet er, at de bare bliver sluppet fri, og hvis der er nogle, hvor vi har en formodning om, at de har begået forbrydelser, så skal vi da have dem dømt og sat i fængsel - ikke have dem rendende frit rundt i Europa, siger justitsministeren.

Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre Morten Løkkegaard foreslog søndag, at man med en fælles EU-indsats skulle kunne retsforfølge danske IS-krigere i Mellemøsten, så de ikke kommer tilbage til Danmark.

Den idé skød statsminister Lars Løkke Rasmussen ned samme dag.

Det skete med henvisning til de internationale konventioner, og at det er umuligt at forestille sig et samarbejde med Syrien.

Søren Pape Poulsen er enig.

Spørgsmål: Er der andre løsninger end dem, som statsministeren har skitseret?

- Jeg har meget svært ved at se det. Vi er nødt til at sige, at man godt kan have alle mulige tanker om, hvad der kunne være dejligt og godt om 5, 10 og 15 år. Men lige nu står vi i situationen.

- Jeg synes, denne debat er gået lidt skævt, ved at man har glemt, at rigtig mange Syrien-krigere jo er vendt hjem. Vi har rigtig mange gående herhjemme, siger justitsministeren.