Pape: Bedst hvis fremmedkrigere var faldet i kamp

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har et stort dilemma, hvad angår fremmedkrigere, så derfor så han helst, at de var faldet i kamp.

- Det er bedre, at de sidder i fængsel her, og vi kan arbejde med dem, end at de rejser frit rundt. Af to onder er det det bedste.

- Det allerbedste var, at de var faldet i kamp dernede, men det er de så desværre ikke alle sammen, siger Søren Pape Poulsen.

Han er bekymret for, at de kan rejse frit rundt, hvis ikke de bliver retsforfulgt i Danmark.

De tilbageværende i Syrien og Irak er dem, der er mest radikaliseret, mener han.

- Man skal virkelig, virkelig ville kalifatet, hvis man er dernede nu. Om man er mand eller kvinde, siger Søren Pape Poulsen.

Det vurderes, at omkring 150 personer er rejst ud siden 2012.

- Vi har dømt 13, de ni er udvist ved endelig dom, fem havde dobbelt statsborgerskab, så de har fået frataget deres danske statsborgerskab ved dom, siger Søren Pape Poulsen.