Pædofilimistanke får annoncører til at trække sig fra YouTube

To danske selskaber, Spies Rejser og YouSee, har valgt at sætte deres annoncering på videotjenesten YouTube på pause.

Det sker, efter at YouTube er kommet under anklage for at kunne misbruges af pædofile netværk.

- Vi er nødt til at have en garanti fra YouTube om, at der ikke kan laves forbindelse mellem vores annoncering, og hvad det end har måttet være, der har gjort det populært i pædofilikredse, siger Lisbeth Nedergaard, som er kommunikationschef i Spies Rejser, til dr.dk.

På Twitter skriver YouSee, at man har taget et lignende skridt.

- Vi i har med øjeblikkelig virkning stoppet vores annoncering på Youtube, da vi ikke ønsker vores annoncer afspillet i forbindelse med disse videoer, hedder det.

Det er mistanken om, at videoer med mindreårige i stor stil deles i pædofile kredse, der har fået danske og udenlandske annoncører til at sætte annonceringen i bero.

Internationale selskaber som McDonald's, Nestlé og Epic Games, der står bag spillet Fortnite, har ifølge Politiken også valgt at droppe samarbejdet med YouTube.

Reaktionen kommer, efter at youtuberen Matt Watson i en video har påpeget, hvordan brugere i videoernes kommentarfelt deler kontaktinformationer og links til børneporno.

Derudover efterlader brugerne kommentarer om, hvornår i videoerne de mindreårige optræder i bestemte stillinger.