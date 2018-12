Pårørende får lettere ved at finde plejehjem til deres forældre

En oversigt over danske plejehjem er i luften. Pladsgaranti bortfalder, hvis man søger et specifikt plejehjem.

Er der hjemmelavet mad, må man have sin kanariefugl med, og hvilke aktiviteter er der at fordrive tiden med.

En oversigt over alle danske plejehjem skal gøre det lettere for ældre og deres pårørende at vælge det rigtige sted at bo.

Oplysningerne vil være at finde på hjemmesiden plejehjemsoversigten.dk, som alle danske plejehjem målrettet ældre er forpligtede til oprette en profil på.

Ældreminister Thyra Frank (LA) håber, at oversigten kan gøre det lettere at finde et godt plejehjem.

- Det kan være en stor og svær beslutning at skulle flytte på plejehjem, og det er vigtigt, at man flytter ind et sted, man kan lide, siger hun i en pressemeddelelse.

Oversigten indeholder oplysninger om Danmarks 950 plejehjem, plejecentre og friplejehjem, der henvender sig til ældre.

Det vil blandt andet være muligt at se, om det enkelte plejehjem selv laver maden, om der er fællesdyr, om der er ugentlige arrangementer samt de seneste tilsynsrapporter.

Der er frit plejehjemsvalg i Danmark. Dermed er det også muligt at vælge et plejehjem i en anden kommune, end den man bor i.

Ældre Sagen er positiv over selve oversigten, men konsulent Nina Bruun tvivler på, at den vil blive brugt ret meget i praksis.

I dag har man krav på at få en plejehjemsplads inden for to måneder, men hvis man søger et specifikt plejehjem, bortfalder den garanti.

- Når man bliver visiteret til et plejehjem, så er det, fordi man er svækket både fysisk og mentalt og har brug for en plads nu og her, og så er selv to måneder lang tid at vente.

- Så det er vigtigt at gøre sig klar over konsekvenserne, hvis man vælger at skrive sig på venteliste til et specifikt plejehjem, siger Nina Bruun.

Omkring 43.000 danskere bor på plejehjem, og i gennemsnit bor man to år på et plejehjem.

Hos Dansk Erhverv, der repræsenterer omkring 130 af landets 150 private plejehjem, er velfærdspolitisk chef Rasmus Larsen Lindblom meget tilfreds med oversigten.

- Vi synes, at det er meget tiltrængt. Der har ikke været gennemsigtighed nok tidligere. Det er rigtig vigtigt, at borgerne og de pårørende kan sammenligne kvalitet og tage det rigtige vælg ud fra det.

- Derudover betyder oversigten, at de mindre gode plejehjem kan lære af dem, der klarer sig bedst. Det kan hjælpe med at løfte kvaliteten samlet set, siger Rasmus Larsen Lindblom.

Hos Dansk Industri (DI) ser man også gode perspektiver i listen.

- Med denne større åbenhed vil det i højere grad blive muligt at lære af hinanden på tværs plejehjem og ikke mindst understøtte den kvalitetskonkurrence, som i sidste ende skal gavne de ældre, siger Jakob Scharff, branchedirektør for DI Service, i en skriftlig kommentar.

Der er afsat 12,5 millioner kroner til at drive oversigten frem til 2021.