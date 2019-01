På en uge afslørede politiet 3900 lovbrud på skoleveje

Lidt over 3000 bilister blev i uge to noteret for at køre for hurtigt, da politiet kontrollerede trafikken ved skoler over hele landet. Og det tyder ifølge Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, på, at bilisterne er begyndt at sætte farten ned ved skolerne - for sidste år udskrev politiet omkring 4700 fartbøder ved en uges skoletrafik-kontroller. Arkivfoto: Michael Bager.