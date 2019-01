PET kræver hårdere straf til chefredaktør og bladhus

En dom for at bryde et fogedforbud bør være så streng, at den virker præventivt, mener efterretningstjeneste.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) mener, at Københavns Byret burde have slået hårdere ned på JP/Politikens Hus og chefredaktør Christian Jensen for at have trodset et fogedforbud i sagen om bogen "Syv år for PET".

Derfor har PET valgt at anke fredagens dom til landsretten med krav om en strengere straf.

- Særligt i lyset af de hensyn, der blev søgt beskyttet ved forbuddet, er det for PET afgørende, at straffen fastsættes til et niveau, der virker præventivt, og som sikrer, at der ikke kan spekuleres i, om det kan betale sig at overtræde et forbud, skriver PET i en mail til Ritzau.

I fredagens dom besluttede byretten, at JP/Politikens Hus skal betale 100.000 kroner, mens Christian Jensen skal af med 50.000 kroner. Dertil kommer sagsomkostninger på samlet 60.000 kroner.

PET havde krævet langt højere straffe.

Christian Jensen skulle således have den strengest mulige straf i den type sager - fire måneders fængsel - mens JP/Politikens Hus skulle punge op med hele 15 millioner kroner. Men byretten valgte altså en betydeligt mildere vej.

Mens straffene ankes til landsretten med krav om skærpelse, er PET tilfreds med afgørelsen af skyldsspørgsmålet.

- PET er tilfreds med, at JP/Politikens Hus og Christian Jensen er blevet dømt for overtrædelse af det forbud, som Københavns Byret nedlagde den 8. oktober 2016, og at det således er slået fast, at når domstolene nedlægger et forbud, skal det naturligvis respekteres, lyder det fra PET.

Det var i et særtillæg af Politiken den 9. oktober 2016, at avisen udgav bogen, hvor tidligere PET-chef Jakob Scharf fortæller om sin tid i efterretningstjenesten.

PET forsøgte at bremse bogen af frygt for, at den ville afsløre fortrolige oplysninger om blandt andet PET's arbejdsmetoder og samarbejdspartnere.

I første omgang forbød Københavns Byret forlaget ArtPeople og forfatter Morten Skjoldager at udgive bogen. Forbuddet blev siden udvidet til at omfatte Radio24Syv og JP/Politikens Hus.

Christian Jensen har i sagen argumenteret for, at han ikke mener, at forbuddet var rettet mod ham og Politiken. Ikke desto mindre meddelte han umiddelbart efter fredagens dom, at han ikke ønskede at anke.

- Som chefredaktør er det min opgave at bringe oplysninger af væsentlig samfundsmæssig interesse frem i lyset.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke er hævet over landets love. Nu har byretten talt, og jeg accepterer dens afgørelse, udtalte han i en skriftlig kommentar.