PET følger eksplosion ved Skattestyrelsen

Politiets Efterretningstjeneste, PET, følger udviklingen omkring eksplosionen ved Skattestyrelsen.

Eksplosionen skete tirsdag aften omkring klokken kvart over ti på Østerbro, hvor styrelsen ligger. Der var tale om en kraftig eksplosion, der gav store skader på Skattestyrelsens facade. En person kom lettere til skade.

- PET følger situationen tæt og er i løbende dialog med Københavns Politi om efterforskningen af eksplosionen ved Skattestyrelsen tirsdag aften.

- Samtidig følger PET udviklingen i trusselsbilledet og er i løbende dialog med politiet om eventuelle tiltag, skriver PET i en skriftlig kommentar.

Efterretningstjenesten henviser desuden til sin løbende opdaterede vurdering af terrortruslen mod Danmark. Her er vurderingen fortsat, at terrortruslen mod Danmark er "alvorlig".

Politiet arbejder fortsat på at efterforske eksplosionen ved Skattestyrelsen og finde ud af, hvilken sprængladning der blev brugt, og hvad et eventuelt motiv kunne være.

Chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov ville onsdag ikke oplyse, om der var overvågningsbilleder, der kan hjælpe. Han sagde dog, at politiet er fortrøstningsfuldt med hensyn til at finde frem til den eller de gerningsmænd, der står bag.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kaldte det onsdag "et under", at ingen kom til skade.

- Vi betragter det på ingen måder som drengestreger eller en tilfældighed. Eksplosionen skete tæt på en S-togsstation på et tidspunkt, hvor mange er på gaden, så vi ser meget, meget alvorligt på det, sagde hun onsdag på et pressemøde.

Personer, der var i nærheden, beskriver da også eksplosionen som kraftig.

- Det lød simpelthen som en bygning, der styrtede sammen. Så vi havde hjertet oppe i halsen og styrtede ud på altanen, sagde nabo til Skattestyrelsen Helen Munch onsdag.