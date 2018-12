PET åbner kontor i Nuuk med fokus på spændinger i Arktis

En ansat ved Politiets Efterretningstjeneste (PET) har fået base på et nyt kontor i Nuuk i Grønland.

Det oplyser efterretningstjenesten, som kalder det et naturligt skridt at være mere tydeligt til stede i det grønlandske samfund.

- Det er PET's opgave som national efterretnings- og sikkerhedsmyndighed at identificere, forebygge og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i hele rigsfællesskabet, skriver PET i en mail.

- Som et naturligt led i de seneste års øgede fokus på Arktis har PET nu oprettet en funktion som sikkerhedsrådgiver baseret i Nuuk til at yde rådgivning og varetage samarbejdet mellem PET, offentlige og private aktører i det grønlandske samfund og Grønlands Politi.

Arktis er et vigtigt område med flere landes interesse. Det konkluderede Forsvarets Efterretningstjeneste i sin årlige risikovurdering i begyndelsen af december.

- Særligt Rusland styrker sine militære kapaciteter i Arktis, lyder det fra FE.

- Det er en væsentlig drivkraft for, at flere andre arktiske kyststater begynder at styrke deres regionale militære kapaciteter, også gennem samarbejde med ikkearktiske stater.

- Disse tiltag øger risikoen for spændinger og kan samtidig medføre en mere selvhævdende russisk tilgang til samarbejdet i Arktis, skriver FE i sin vurdering.

Også Kina menes at øge sin interesse i den arktiske region i de kommende år.

PET er Danmarks nationale efterretnings- og sikkerhedstjeneste.

Tjenesten arbejder på at opdage, opsnappe og forebygge trusler mod det danske samfund. Også trusler mod danskere og danske interesser i udlandet har PET's fokus.