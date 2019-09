Overskudsvarme til 135 millioner: Fynboer varmer sig på Facebooks likes og Messenger-beskeder

Projektlederen trækker gæsterne videre rundt i Tietgenbyens Varmecentral, som Fjernvarme Fyn kalder den nyetablerede bygning på den modsatte side af vejen fra Facebooks nyåbnede datacenter i Tietgenbyen. Han peger på et at de pastelfarvede rør.

Jan Strømvig er begejstret for samarbejdet med Facebook, som peger ind i fremtiden og den retning for grøn omstilling, som Fjernvarme Fyn vil være en aktiv del af. Foto: Michael Bager

135 millioner

I alt vil kombinationen af Danmarks største og et af verdens mest avancerede varmepumpeanlæg og overskudsvarmen fra Facebooks servere varme 6900 fynske husstande op. Anlægget til en pris af 135 millioner kroner tages i brug sidst i 2019 og vil være fuldt i drift i slutningen af 2020, efterhånden som Facebook kobler alle sine otte serverhaller til.

På det tidspunkt vil tusindvis af fynboer få fjernvarme i radiatoren, der er produceret her i stedet for kulforbrænding på Fynsværket. Det er både en god forretning for fjernvarmekunderne og en bedre løsning for miljøet, understreger fjernvarmedirektøren.

- Vi er underlagt varmeforsyningsloven, så vi skal producere varmen så billigt som muligt for forbrugerne. Vi må slet ikke indgå i et projekt som det her, hvis det leder til højere priser, og desuden har vi en ambition om at levere varme til konkurrencedygtige priser. Det sætter vi ikke over styr med det her anlæg. Vi kan både lave investeringen og producere varmen, så den er en smule billigere end den varme, vi laver på det kulfyrede anlæg, siger Jan Strømvig, adm. direktør i Fjernvarme Fyn.