Overlevende: Pape tager fejl

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) gjorde i Folketingets forespørgselsdebat torsdag om scandinavian Star branden gældende, at den undersøgelsesgruppe, han ikke ville være med til at nedsætte, risikerede ikke at sætte punktum i sagen.

- Hvis sådan en undersøgelse ender med den konklusion, at der ikke er sket fejl og der ikke er mere at efterforske, vil kravet blive rejst igen om nye undersøgelser. Det er menneskeligt forståelse, jeg ville selv gøre det samme, hvis jeg havde personlig relation til branden. For de pårørende vil sagen først få punktum, når den eller de skyldige er fundet og dømt, lød hans argument.

Men deri tager han fejl, siger Mike Axdal, der selv overlevede branden, men mistede en far og en bror.

- Jeg forstår godt Papes ræsonnement, men det er forkert. I pårørendeforeningen har vi fremlagt dokument på dokument, der peger i retning af forsikringssvindel. Hvis det bliver efterforsket, og det viser sig, at mistankerne er ubegrundede, så er det et punktum for os. Det er den manglende vilje til at efterforske, der er den store frustration, siger han.

Mike Axdal havde ønsket sig et skarpere udfald af forespørgselsdebatten, men så dog et lyspunkt:

- Med tilkendegivelsen af at nye oplysninger skal efterforskes er der sendt et klart signal til politiet, også fra justitsministeren. Fremover kan politiet ikke undslå sig for at efterforske. Hvis de gør det, skal vi nok gøre minister og folketing opmærksom på det.