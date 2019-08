Overlæger efterlyser penge til livsvigtig forskning

Det er i løbet af de seneste fem år blevet vanskeligere at bedrive klinisk forskning på de offentlige, danske hospitaler.

Sådan svarer 62 procent af landets overlæger i en rundspørge, fremgår det af en rapport fra Overlægeforeningen. Det skriver Politiken.

Årsagen til udviklingen er mangel på både tid, penge og overblik, forklarer næstformand i Overlægeforeningen Klaus Peder Klausen.

- Begrundelsen er, at sundhedsvæsenet mangler penge, og så prioriterer man behandlinger og diagnostik.

- Det er også vigtigt. Men hvis man ikke investerer i fremtiden og i at gøre tingene bedre, så bliver behandlingerne på det niveau, de er på i dag, siger Klaus Peder Klausen til Ritzau.

Der foregår sådan set meget klinisk forskning på sygehusene, påpeger Klaus Peder Klausen. Men det er medicinal- og medicoindustrien samt forskellige fonde, der finansierer hovedparten af forskningen.

- Det er områder, som de finder interessante, der bliver prioriteret højest.

Og dermed bliver forskning på felter, som er mindre interessante for blandt andet medicinalindustrien, underfinansieret, lyder det fra Klaus Peder Klausen.

Næstformanden nævner eksempelvis forskning i nye antibiotika samt forskning i nye måder at sammensætte "gammel" medicin, der ikke længere er patenteret, som noget, der ikke bliver prioriteret højt.

- Den slags forskning kræver mange penge, men der er ingen økonomisk interesse for firmaer i at investere i sådan noget. Det burde være en offentlig opgave at sørge for den slags, men det er der ikke penge til, siger han.

Politiken har talt med Danske Regioners næstformand, Ulla Astman, som forstår kritikken fra Overlægeforeningen.

Hun forklarer at regionerne, der driver sygehusene, er økonomisk pressede og må prioritere behandling af patienter. Dog har Danske Regioner netop afsat et årligt beløb på ti millioner kroner til uvildig forskning.