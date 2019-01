Overborgmester savner renere luft i hovedstadsudspil

Regeringen vil med et nyt udspil for hovedstaden give plads til flere boliger og flere arbejdspladser.

Men regeringen glemmer at tænke ind i planen, at beboerne i København også gerne vil kunne trække frisk luft.

Sådan lyder det fra Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), der savner initiativer om renere luft i hovedstaden i regeringens udspil.

- Der er mange, som oplever, at de får luftvejssygdomme som for eksempel astma, fordi vi har en for høj koncentration af partikler og CO2 fra biler i København.

- Jeg ser ikke nogen initiativer i regeringens hovedstadsstrategi på det område, og det er jeg rigtig ærgerlig over.

Problemet er ifølge overborgmesteren de 200.000 biler, der dagligt kører ind og ud af København.

- I dag stilles der krav til de tunge køretøjer i miljøzonen, men ikke til de personbiler, der hver dag kører ind og ud af byen.

- Man kan køre med gamle biler, der forurener rigtig meget, samtidig med at københavnerne flittigt bruger deres cykler som transportmiddel.

- Der savner jeg, at man fra regeringens side - og bredt på Christiansborg - tager et fælles ansvar for, at luften skal være så ren, at man med god samvittighed kan bo og leve i København med sine børn, siger Frank Jensen.

Det er Christiansborg, der ifølge Frank Jensen bestemmer, hvordan miljøzonerne defineres. Derfor er det derfra, initiativet ifølge overborgmesteren skal komme.

Frank Jensen mener, at renere luft godt kan gå hånd i hånd med flere boliger og erhverv.

- Teknologien er der jo, så vi kan sørge for renere luft. Det er bare politisk vilje, der mangler, siger han.

Når det er sagt, er der også mange gode "enkeltinitiativer", lyder det fra Frank Jensen.

Han nævner den kunstige ø Lynetteholmen og udbygning af perronerne på stationen ved Københavns Lufthavn som eksempler.

- Jeg er glad for, at regeringen nu anerkender, at hovedstaden har betydning for udvikling og vækst i hele landet.

- Men jeg synes da, det er ærgerligt, det først kommer så sent i valgperioden, siger overborgmesteren.