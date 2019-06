Organisationer presser på for større investeringer i forskning

Der skal investeres flere midler i forskning - især inden for det tekniske og naturvidenskabelige område.

Det mener en ny alliance, der kalder sig "Forskningsalliancen", som består af blandt andet Dansk Metal og Dansk Industri.

Det skriver Berlingske.

- Vi ligger i Danmark under OECD-gennemsnittet, hvis man kigger på, hvor mange midler vi prioriterer til den tekniske og naturvidenskabelige forskning, siger Mette Fjord Sørensen, chef for forskning og videregående uddannelser hos Dansk Industri, til Ritzau.

- Hvis vi vil være med og stadig kunne understøtte de gode muligheder, der er, for at vores virksomheder kan komme med grønne løsninger, så har vi brug for, at de har adgang til den bedste viden, og det kræver investeringer.

Danmark anvender i dag cirka 22,5 milliarder kroner på offentlig forskning. Cirka 17 procent af den samlede pulje går til teknisk forskning, hvilket er utilstrækkeligt ifølge aktørerne bag Forskningsalliancen.

Konkret skal der fra politisk hånd frem mod 2022 investeres tre milliarder mere i teknisk og naturvidenskabelig forskning, lyder det.

Også Ingeniørforeningen og Akademiet for de Tekniske Videnskaber er med i alliancen. Formand for Ingeniørforeningen Thomas Damkjær Petersen mener, at Danmark er bagud sammenlignet med nabolande som Tyskland og Sverige.

- Vi har brug for, at vi kommer op på niveau med vores nabolande, og vi skal helst holde os i front fremadrettet for at have viden nok på området og for at skabe arbejdspladser inden for klima og det grønne område, siger han til Ritzau.

Parterne har opbakning fra blandt andet Danmarks største fond, Novo Nordisk Fonden, Landbrug & Fødevarer, Dansk Byggeri og Vestas.

Både De Radikale og SF er i udgangspunktet positive over for alliancens tanker.