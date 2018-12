Oppositionen siger nej til elbil-aftale

Kort før at en aftale om afgifter på elbiler ellers skulle præsenteres, siger en samlet opposition farvel til forhandlingerne.

Det fremgår af en fælles pressemeddelelse fra Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF.

- Der er simpelthen for langt mellem ord og handling, når statsministeren ved Folketingets åbning taler om en million elbiler i Danmark og det så viser sig at regeringens politik kun giver 1000 grønne biler, udtaler klimaordfører Jens Joel (S).

- Det, regeringen har lagt op til, er snegletempo og manglende vilje til at forpligte sig på en ambitiøs målsætning, mener SF's Lisbeth Bech Poulsen.

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, mener at regeringen har fremlagt en "elendig" plan, mens Christian Poll fra Alternativet anklager regeringen for at have et lavt ambitionsniveau.

Ida Auken fra De Radikale kalder regeringens politik for slap.

- Radikale vil totalt revolutionere afgifterne på biler, udtaler hun.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) ærgrer sig over oppositionens beslutning. han vil i stedet lægge regeringens forslag i Folketingssalen.

- Vi sikrer i regeringen, ved at lægge et lovforslag frem, at der ikke skal betales en bøjet 25-øre i afgift de næste to år for elbiler op til 400.000 kroner, siger han.

Men han lader samtidig forstå, at der kunne være sket mere på området, hvis oppositionen havde villet indgå en aftale.