Opgør i trafikken endte med knivstik i halsen

Et skænderi mellem to trafikanter udviklede sig nytårsaftensdag til et blodig affære på en benzintank i Hvidovre, hvor en mand blev ramt i halsen af et knivstik.

Lørdag er knivstikkeren, en mand på 22 år, blevet varetægtsfængslet i fire uger af en dommer i Glostrup, skriver Ekstra Bladet.

På årets sidste dag udsendte Københavns Vestegns Politi et signalement af den 22-årige, som efter nogle dages eftersøgning fredag meldte sig selv.

Offeret i sagen er en mand på 33 år. Med sin kone på bagsædet var han kørt ind på en OK tank i Hvidovre for at tanke benzin, men en anden bil, en Audi, kørte så tæt på ham, at han blev bange og hidsig.

De to førere steg ud og kom i håndgemæng. Ifølge anklager Samra Asghar har den 33-årige indrømmet, at han slog den yngre i hovedet med knyttet næve.

Derpå trak den yngre en kniv og ramte den ældre i halsen, så denne umiddelbart kom i livsfare.

- Sigtede forklarede i retten, at han blev så bange efter slaget, at han handlede i selvforsvar, siger anklageren til Ekstra Bladet.

Imidlertid har dommeren besluttet at varetægtsfængsle ham i fire uger. Sigtelsen handler om forsøg på manddrab.