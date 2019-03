Klaus Riskær Pedersen står til at miste halvdelen af de stemmer, han ville have fået for en uge siden.

Nyhedens interesse kan allerede så småt være forduftet, når det gælder Klaus Riskær Pedersens indtog i dansk politik.

Hans parti, der også hedder Klaus Riskær Pedersen, har i hvert fald mistet en stor del af den opbakning, som det stod til at få ifølge sidste uges politiske meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau.

Ugen efter at partiet havde indsamlet vælgererklæringer nok til at kunne stille op til det kommende valg, lå det til at få 1,4 procent af stemmerne.

En ny meningsmåling, der er foretaget i sidste uge, viser imidlertid kun en opbakning på 0,6 procent.

Den seneste uge har flere medier haft fokus på Riskærs domme for mandatsvig og bedrageri, og det har måske været medvirkende til den dårlige meningsmåling.

Der er dog det forbehold, at målingen for Riskær-partiets vedkommende er behæftet med en usikkerhed på 0,5 procentpoint. Det tyder uanset hvad på, at partiet lige nu er et stykke fra spærregrænsen på 2,0 procent.

Også for Dansk Folkeparti er meningsmålingen nedslående læsning.

Partiet spås at få 14,6 procent af stemmerne, hvilket er 6,5 procentpoint lavere end valgresultatet i 2015.

Kun én gang siden valget har DF ligget så dårligt i en Voxmeter-måling. Det var i november 2017. Så sent som i august sidste år stod partiet til at få 20,7 procent af stemmerne.

Meningsmålingen rykker ikke det store ved balancen mellem oppositionen og regeringen.

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale får ifølge målingen 49,2 procent af stemmerne og 88 mandater. Alternativet forventes at få 4,3 procent og otte mandater.

Blå blok står lige som i sidste uge til at få 46,1 procent af stemmerne, hvilket svarer til 79 mandater.

Det er to mere end i sidste uge. Det skyldes blandt andet, at Nye Borgerlige i den nye måling står til at komme over spærregrænsen og få de fire mandater, der følger med den bedrift.