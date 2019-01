Omstridt udredning af Danmarks krigsdeltagelse på trapperne

Den meget omdiskuterede udredning om Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak bliver præsenteret tirsdag den 5. februar.

Det oplyser Københavns Universitet i en invitation til præsentationen.

- Den 25. maj 2016 besluttede et flertal i Folketinget at bestille en uvildig udredning af Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak med særligt henblik på at kortlægge baggrunden for de politiske beslutninger om dansk deltagelse og sikre en retvisende beskrivelse og læring for eftertiden, skriver Københavns Universitet om udredningen.

Krigsudredningen, som udredningen hedder, var resultatet af et meget omdiskuteret forløb, hvor den nye regering under Lars Løkke Rasmussen (V) nedlagde Irak- og Afghanistankommissionen.

Den var, med en kommissions ret til at indkalde vidner under ansvar, nedsat for at kulegrave Danmarks deltagelse i de to angrebskrige mod henholdsvis Irak og Afghanistan, som Danmark fulgte USA ind i oven på terrorangrebet den 11. september 2001.

Kommissionen blev dog lukket, da den ifølge daværende justitsminister Søren Pind (V) "havde karakter af personforfølgelse" ifølge et citat i Politiken.

Kommissionen blev erstattet med en udredning, hvor forskere har fået adgang til den nedlukkede kommissions dokumenter samt har interviewet de nøglepersoner, der har valgt at stille op.

Enhedslistens NIkolaj Villumsen har over for Politiken kaldt udredningen for "en farce".

Flere forskere har også kritiseret udredningen, da ministeriet og andre offentlige myndigheder har kunnet afvise at afgive informationer til forskerne.

- Hele konstruktionen er i strid med almindelig videnskabelig etik og praksis.

- Det kan minde om den måde, man bedrev forskning på i det tidligere Sovjet og Østtyskland, hvor de politiske systemer kunne styre forskningen, sagde professor på CBS Kurt Jacobsen til Politiken i 2016.