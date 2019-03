FAKTA: Flygtningeaftalen mellem EU og Tyrkiet

Både med 131 flygtninge og migranter har mandag sat kurs mod Tyrkiet som led i aftale mellem EU og Tyrkiet. Læs om aftalen her:



* Enhver, der fra og med søndag 20. marts er sejlet fra Tyrkiet til græske øer, vil blive sendt tilbage til Tyrkiet.



* Flygtningene fragtes fra de græske øer Lesbos og Chios til den tyrkiske havneby Dikili.



* For hver syrisk flygtning, der sendes tilbage til Tyrkiet, skal EU tage imod en syrer, der opholder sig i en flygtningelejr i Tyrkiet, og genbesætte vedkommende i EU.



* Dem, der allerede har været i Grækenland og bliver sendt retur til Tyrkiet, kommer bagest i køen.



* Alle flygtninge og migranter skal have mulighed for at få deres sag prøvet i Grækenland, men kun hvis de kan sandsynliggøre, at de har været udsat for forfølgelse i Tyrkiet.



* De syriske flygtninge, der skal hentes i Tyrkiet, fordeles i EU ved først at benytte 18.000 ledige pladser i et frivilligt genbosætningsprogram. Hvis de 18.000 pladser bliver opbrugt, sætter EU 54.000 ekstra pladser i spil. Disse pladser er del af en tvungen fordeling i EU.



* Hvis de i alt 72.000 pladser ikke rækker, vil EU og Tyrkiet revurdere ordningen.



* Aftalen er blandt andet indgået for at ødelægge menneskesmuglernes forretning, men den er blevet stærkt kritiseret af FN og en lang række menneskerettighedsorganisationer.



Kilder: Reuters, BBC