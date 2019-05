Omkring hver fjerde skoleelev har prøvet e-cigaretter

De kan smage af slik, bær og lakrids, men er fyldt med sundhedsskadelige stoffer.

Alligevel er e-cigaretter blevet populære blandt store skoleelever.

Omkring hver fjerde skoleelev på 15 år har således prøvet at dampe e-cigaretter, mens det gælder for otte procent af de 13-årige.

Det viser tal fra Skolebørnsundersøgelsen fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet (SDU).

Dermed er e-cigaretter næsten lige så populære som almindelige cigaretter blandt store skoleelever.

Den udvikling bekymrer Lotus Sofie Bast, der er strategisk leder for forskningsområdet rygning på Statens Institut for Folkesundhed.

- Nogle af dem indeholder nikotin, som er dels afhængighedsskabende og også skadeligt for især børn og unges hjerner, der er under udvikling.

- Bare det, at man har prøvet, betyder jo, at man på en eller anden måde er i risiko for at gøre det igen og eksperimentere mere med e-cigaretter og måske andre typer af tobak.

E-cigaretter betragtes som et rygestopmiddel, og ifølge Lotus Sofie Bast markedsføres de ofte som et "sundere alternativ" til almindelige cigaretter.

- Vi står med en stor gruppe af unge, som måske aldrig ville have røget almindelige cigaretter, fordi vi har fået slået fast, at det er meget farligt.

- Men når man så har et andet produkt, der markedsføres som et sundere alternativ, så kan det appellere til nogle af dem, der ellers ikke ville have eksperimenteret med tobak.

Undersøgelser blandt børn og unge har vist, at det at dampe på e-cigaretter øger risiko for at begynde at ryge almindelige cigaretter. Bast advarer derfor om, at e-cigaretterne kan virke som en glidebane til almindelige cigaretter.

Skolebørnsundersøgelsen er siden 1984 blevet gennemført hvert fjerde år. Den beskriver helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt elever i 5., 7. og 9. klasse.

I år har 3660 skolebørn deltaget og blandt andet svaret på spørgsmål om tobak og e-cigaretter.