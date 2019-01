Omgående forbudt: Lås på vogn af ulykkestypen dumpede i test

"Min formodning er, at der er tilstrækkeligt bevis for, at fastgørelsen ved skamlen på vognen er meget utilstrækkelig, og ved forholdsvis få kontroltjek er der fundet et forholdsmæssigt for stort antal fejl, der alle har betydet, at traileren ikke var korrekt fastgjort til skamlen," hedder det i et notat, som er udarbejdet, efter at Havarikommissionen, Deutsche Bahn, DSB, politiet og Trafikstyrelsen mandag besøgte DB Cargo. Det er selskabet, som kørte det godstog, der onsdag 2. januar var impliceret i dødsulykken på Storebæltsbroen, hvor en lastbiltrailer på en godsvogn ramte et modkørende IC4-tog. Foto: Michael Bager.