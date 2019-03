Omdiskuterede el-løbehjul breder sig til Aarhus

En smart og miljøvenlig transportform eller plage for bytrafikken. El-løbehjulene har fået en blandet modtagelse, siden et flertal i Folketinget lovliggjorde dem 17. januar.

I første omgang har el-løbehjulene været forbeholdt hovedstaden, men nu har Aarhus Kommune indgået en aftale med den svenske virksomhed Voi, der som et toårigt forsøg vil udleje 150 elektriske løbehjul i Aarhus.

Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Aftalen betyder, at aarhusianerne i løbet af april vil kunne komme fra A til B på et lejet elektrisk løbehjul.

Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Bünyamin Simsek (V) er glad for aftalen.

Forsøgsordningen giver mulighed for, at aarhusianerne kan afprøve et helt nyt transportmiddel, som let kan kombineres med bilen eller offentlig transport, så man selv kan sammensætte en fleksibel rejse, siger han i en pressemeddelelse.

Løbehjulene bliver opstillet på de udvalgte steder hver morgen klokken 7 og bliver indsamlet til opladning klokken 21.

De nøjagtige placeringer er ikke endeligt fastlagt, men de vil blive placeret ved trafikale knudepunkter, hvor mange mennesker kan få gavn af dem.

El-løbehjulene har delt vandene, hvor flere blandt andet har sået tvivl og sikkerheden.

På de akutte modtagelser på Frederiksberg og Bispebjerg Hospital har der været cirka ti skader som følge af de nye elektriske løbehjul, oplyser akutlæge Søren Rasmussen til TV2 Lorry tirsdag.

Endvidere har Københavns Kommune klaget, da de tre firmaer Voi, Tier og Donkey Republic har udleveret deres løbehjul fra offentlig vej uden den nødvendige tilladelse.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune varslede 5. marts et påbud til firmaer, som udlejer el-løbehjul og cykler fra kommunens arealer uden tilladelse.

De tre virksomheder havde frem til fredag 22. marts til at komme med bemærkninger i sagen.

Ifølge TV2 Lorry blev der ikke fundet en løsning, og næste udvalgsmøde holdes 8. april.