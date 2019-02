Omar el-Hussein fik terrormateriale i fængslet før angreb

Da Omar el-Hussein sad fængslet i månederne op til sit angreb på Krudttønden og synagogen i København i 2015, kunne han lytte til sange om at dræbe, se halshugningsvideoer og læse om, hvordan man laver bomber.

Det fortæller flere af hinanden uafhængige kilder til DR.

Omar el-Hussein havde fået smuglet tre telefoner og et hukommelseskort ind i fængslet.

Herpå lå materiale fra Islamisk Stat, en udgave af magasinet "Inspire" fra al-Qaeda og "Anarkistens Kogebog", som er en velkendt bog med blandt andet opskrifter på bomber.

Magnus Ranstorp, leder af terrorforskningen ved den svenske Forsvarshøjskolen, kalder det et problem.

- Hvis man havde fundet ud af det, mens han sad inde, kunne det have haft en afgørende betydning for, hvordan man havde opfattet ham. Især fordi han var indberettet for radikalisering, siger han til DR.

Oplysningerne om indholdet på Omar el-Husseins telefoner har aldrig før været fremme.

Politiet fik kendskab til det umiddelbart efter Omar el-Husseins angreb, der kostede to mennesker livet.

Telefonerne blev fundet i 2014. På daværende tidspunkt sad Omar el-Hussein varetægtsfængslet efter at have stukket en anden ung mand ned i et S-tog.

Indholdet blev ikke undersøgt på det tidspunkt. Kriminalforsorgen havde ellers indberettet Omar el-Hussein til Politiets Efterretningstjeneste, PET. Det skyldtes, at fængselsbetjente anså Omar el-Hussein for radikaliseret.

Indberetningen til PET gik blandt andet på rygter om, at Omar el-Hussein ville til Syrien.

Som en del af politiets massive efterforskning af angrebet i 2015 og Omar el-Hussein blev de beslaglagte telefoner fundet frem igen, og her blev indholdet undersøgt. Også et hukommelseskort blev undersøgt af politiet.

Efter angrebet dukkede hukommelseskortet op i et andet fængsel, end der Omar el-Hussein havde siddet.

Ifølge DR's oplysninger havde flere indsatte haft adgang til kortet. Det indeholdt materiale fra Islamisk Stat.

Materialet kan spores tilbage til Omar el-Hussein. Han har dermed været med til at dele materiale ud i de danske fængsler i tiden umiddelbart før angrebet.