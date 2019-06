Olsen Dyhr ser ikke ydelser som del af stram udlændingepolitik

Mette Frederiksen kommer under pres for at sætte ydelserne til udlændinge op, varsler melding fra SF-formand.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen forsøger at sikre den stramme udlændingepolitik i regeringsforhandlingerne på Christiansborg. En melding fra Pia Olsen Dyhr tirsdag kan dog varsle problemer for Mette Frederiksen.

SF-formanden fastslår nemlig, at hun ikke ser kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timers reglen som del af den "stramme" eller "brede" udlændingepolitik, som Mette Frederiksen forsøger at forsvare.

Direkte adspurgt, om ydelserne er en del af den stramme udlændingepolitik, siger Pia Olsen Dyhr:

- Nej, det mener jeg ikke. Det handler om at sikre en ordentligt integration, og at børn kan få det mest basale. At familier ikke skal stå i et valg mellem medicin og mad i slutningen af måneden, siger Pia Olsen Dyhr.

Også De Radikale og Enhedslisten har højere ydelser som krav til en ny regering. Begge partier mener, at ydelserne i dag er medvirkende til flere fattige børn i Danmark.

Lars Løkke Rasmussen (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF) har til gengæld fastslået, at det vil være et svigt, hvis Mette Frederiksen sætter ydelserne op. Det vil gøre det mere tiltrækkende at søge mod Danmark, hvis man er asylsøger, mener de blå partier.

Sådan ser Pia Olsen Dyhr dog ikke på ydelserne, som Socialdemokratiet har lagt op til skal undersøges af en såkaldt ydelseskommission, før man træffer politiske beslutninger.

Spørgsmål: Er der ikke noget af det her, som kolliderer med den stramme, brede udlændingepolitik?

- Jeg tror, at Inger Støjberg og Lars Løkke nok vil mene, at jeg er i gang med at smadre hele den stramme udlændingepolitik. Men jeg ønsker ændringer af den udlændingepolitik, jeg har set de sidste fire år.

- Jeg er optaget af at få virkemidler, der virker. Både for at sikre integrationen og samtidig være opmærksom på, at antallet betyder noget. Det gør det også for SF.

- Vi kan ikke bare åbne grænserne. Og sidst men ikke mindst, så skal vi også have en lille smule hjerte for de mennesker, vi taler om, siger Pia Olsen Dyhr.