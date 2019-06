Der er fortsat nogle store knaster i forhandlingerne om en ny regering, der skal gøre Mette Frederiksen (S) til statsminister.

Det fortæller SF's formand, Pia Olsen Dyhr i forbindelse med forhandlingerne i Landstingssalen på Christiansborg tirsdag eftermiddag.

- Jeg synes, at tingene bevæger sig fremad. Der er ingen tvivl om, at vi stadigvæk har nogle knaster, men jeg synes, at der generelt er et håb og en interesse i, at vi skal nå i mål.

Hun fortæller, at klima, minimumsnormeringer i daginstitutioner og børnefattigdom i øjeblikket er de emner, som partierne har svært ved at blive enige om.

- Vi har været ude og sige i valgkampen meget klart, at vi ønsker minimumsnormeringer i Danmark. Det er jo blandt andet det, vi arbejder på at komme til at levere - for at nævne en af tingene, siger Pia Olsen Dyhr.

- Selvfølgelig skal vi i mål med nogle klare visioner for, hvor Danmark bevæger sig hen. Men helt ned i den mindste detalje kommer vi ikke, tilføjer hun.

I små to uger har SF, Enhedslisten og De Radikale forhandlet med Socialdemokratiets formand og kongelig undersøger, Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet går efter at danne en socialdemokratisk etpartiregering, og ifølge partierne bruges tiden i øjeblikket på at nedfælde deres krav på papir.

Der er imidlertid rigeligt med udfordringer for de fire partier, når det kommer til at blive enige om et fælles grundlag for en rød regering.

Det handler blandt andet om, at SF sammen med de øvrige partier i rød blok vil have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030.

Socialdemokratiet har været mere forsigtige og sagt, at de ønsker en reduktion på minimum 60 procent.

Samtidig vil de tre mulige støttepartier indføre minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, mens Socialdemokratiet har været mere tøvende.

Alligevel tror Pia Olsen Dyhr fortsat på, at partierne kan lande en langsigtet aftale.

- Hvis vi laver en aftale nu og her, er det med en forventning om, at vi efterfølgende laver en finanslov, som også skal levere penge til de her forskellige områder, siger hun.