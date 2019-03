Olivia har forsøgt MGP-drøm fire gange

Lørdag løber Børnenes MGP af stablen i en udsolgt Boxen i Herning, hvor ti sange skal konkurrere om titlen som MGP-vinder.

Men Børnenes MGP er meget mere end en sangkonkurrence. Spørger man den 12-årige deltager Olivia er det drømmen om at stå på scenen og sammenholdet blandt børnene.

- Det vil være mega fedt, hvis jeg vandt, men det er ikke det, der fylder allermest. Det betyder meget mere, at vi har godt sammenhold og har en fest, siger Olivia.

460 børn har sendt deres bidrag til MGP, 50 af dem gik videre til tre workshops, og lørdag står ti finalister tilbage, som både dækker over grupper og solister.

Gennem bootcamps er finalisterne blevet rustet til at deltage i det store show, fortæller redaktør på Børnenes MGP, Magnus Banner. Her har der særligt været fokus på at smede børnene sammen, så de kan få en god oplevelse.

- MGP er nok den eneste musikkonkurrence, hvor de hepper på hinanden, som om det gælder livet. Det handler ikke om konkurrencen, men mere om selve festen, siger Magnus Banner.

12-årige Olivias sang "Min Drøm" handler om drømmen om at stå på en stor scene. Det er en drøm, hun selv har kæmpet for i flere år: Det er nemlig fjerde gang, at Olivia har stillet op til MGP, og nu er det endelig lykkedes.

- Da jeg fik at vide, at jeg skulle være med, blev jeg helt mundlam og grinede helt vildt. Det gjorde mig også ekstra glad, at nu skete det endelig efter at have været tæt på flere gange, siger Olivia.

Vinderen af MGP får et professionelt coachingforløb, hvilket blev indført for et par år tilbage i stedet for en pladekontrakt.

Selv om Olivia ser det mere som en koncert end en egentlig konkurrence, skal der ikke herske nogen tvivl:

- Jeg vil selvfølgelig blive glad, hvis jeg vandt, siger en spændt Olivia.