Offer blev stukket i ballen - tre mænd varetægtsfængslet

Tirsdag anholdt Københavns Vestegns Politi ni personer i en større aktion, hvor 12 adresser også blev ransaget.

Onsdag er fire af de anholdte ved Retten i Glostrup blevet fremstillet i et grundlovsforhør, hvoraf tre er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Sigtelsen lyder ifølge anklager Britt Hansen på grov vold.

- Man har overfaldet en person med slag og spark og stukket vedkommende med en kniv, siger Britt Hansen.

Offeret blev ifølge anklagemyndigheden stukket i låret og ballen.

Ifølge Ekstra Bladet er de fire mænd mellem 31 og 41 år, og de nægter sig skyldige. Overfaldet skal være sket sidste år.

Tre af mændene er sigtet for et andet overfald, hvor de skal have sparket og slået offeret i en parkeringskælder i Ishøj Bycenter. Ligesom de også er sigtet for at sælge stoffer, skriver avisen.

Tirsdag oplyste politiet i en kortfattet pressemeddelelse, at en politiaktion fandt sted flere steder på Vestegnen og i København.

I pressemeddelelsen lød det, at personerne var mistænkt for vold, afpresning og anden kriminalitet.

- Anholdelserne og ransagningerne er sket efter længere tids efterforskning, men netop af hensyn til den langvarige efterforskning, kan vi ikke give yderligere oplysninger for nu, lød det fra politikommissær Søren Have Enevoldsen i pressemeddelelsen.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og de sigtede er beskyttet af et navneforbud.