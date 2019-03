Østersøruten vinder pris i Holland: - Udenlandske turister har fået øjnene op for os

Den danske cykelrute "Østersøruten" blev i dag kåret som "Årets Cykelrute 2019" på stor Hollandsk cykelmesse. Det er en blåstempling af den nyåbnede rute, mener både Destination Fyn og Visitdenmark, der har ambitioner om at tiltrække turister fra hele Europa. Under Tour de France 2021 vil to af byerne på ruten indgå i de tre danske etaper.

Et varieret landskab, stier der snor sig gennem naturen og tæt på havet samt gode faciliteter for turisterne. Sådan lyder begrundelsen for, at Østersøruten i dag blev kåret som "Årets Cykelrute 2019".

Prisen blev uddelt på den populære hollandske cykel- og vandremesse "Fiets en Wandelbeurs". Og juryen ved, hvad den taler om. Sidste sommer var den nemlig i Danmark for at prøvekøre cykelruten, der har sit knudepunkt i Svendborg og byder på adskillige fynske kilometer.

Det glæder Nina Brandt Jacobsen, forretningsudvikler i Destination Fyn.

- Det vidner om, at de udenlandske turister har fået øjnene op for de fantastiske cykelmuligheder, vi har - blandt andet på Fyn - og der er ingen tvivl om, at det her vil være med til at give et ekstra boost. Ikke bare til Østersøruten, men også til vores fynske Bike Island-ambition generelt, siger hun.

Visitdenmark har indgået et samarbejde med Fyn og de øvrige destinationer langs ruten om markedsføring. Her jubler man også over anerkendelsen.

- Prisen er i den grad et kvalitetsstempel af Østersøruten og det udviklingsarbejde, som ligger bag åbningen af ruten sidste år. Omkring én million udenlandske turister rejser til Danmark for at cykle, og vi håber, at Østersøruten kan blive trækplaster for endnu flere cykelturister i de kommende år, siger marketingdirektør, Janne Grønkjær Henriksen.