Østergaard kræver håndslag før Mette F. kan danne regering

Der er et flertal, som vil give Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, muligheden for at danne regering.

Det kan dog blive svært, da både Enhedslisten, SF og De Radikale har krav til det største oppositionsparti, der har 91 mandater bag sig uden Alternativet.

Før Mette Frederiksen får chancen for at danne regering, vil partileder Morten Østergaard (R) have et håndslag på, at tingene går i hans retning.

- Mette Frederiksen får chancen for at lede forhandlingerne, men hvis vi ikke kan indgå en forpligtende aftale, så kan hun ikke danne regering, siger han.

Det er torsdag udmeldingen på Amalienborgs slotsplads, hvor Folketingets partier afleverer en seddel til dronningen, hvorpå der står, hvem de peger på som statsminister.

Morten Østergaard peger på en ny retning i udlændingepolitikken, den grønne omstilling, bedre uddannelse, flere pædagoger samt en indikation af, hvor pengene skal komme fra.

- Forudsætningen for, at Mette Frederiksen bliver statsminister på vores mandater, er, at vi kan blive enige om en forpligtende aftale om, hvor den regering skal lede Danmark hen. Hvis ikke vi kan blive enige om det, så bliver hun heller ikke statsminister, siger Morten Østergaard.

Enhedslisten peger på Mette Frederiksen som statsminister, men har en række krav, hun skal leve op til.

- Vi går ind til forhandlingerne med det udgangspunkt, at kontanthjælpsreformen skal ændres, og vi skal have afskaffet integrationsydelsen.

- Vi skal selvfølgelig også bøje os, men vi skal være enige i retningen. Det betyder bedre velfærd, øget lighed, bekæmpet fattigdom, og så skal den grønne omstilling gå hurtigt.

- Hvis vi ikke får forsikring for, at det er det, Mette Frederiksen rent faktisk fører ud i livet, så kan hun ikke regne med os, siger politisk leder Pernille Skipper (EL).