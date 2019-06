Østergaard: Ikke kæmpe skridt for S at fjerne Sjælsmark-børn

Skal børn ud af Udrejsecenter Sjælsmark eller ej? Efter to ugers regeringsforhandlinger er det stadig uvist.

Men det står klart, at De Radikale, SF og Enhedslisten, som skal sørge for flertallet til en ren S-regering, vil have børnene ud af Sjælsmark.

Det understreger De Radikales leder, Morten Østergaard, igen onsdag inden endnu en omgang forhandlinger hos S-formand Mette Frederiksen.

Hidtil har Mette Frederiksen talt om at forbedre forholdene for børnene på Sjælsmark.

- Det er jo en dybt alvorlig situation for de børnefamilier, det handler om, men det er jo ikke et kæmpe skridt at tage for Socialdemokratiet, siger Østergaard.

- Jeg håber og tror på, at det ikke er en kæmpeknast, tilføjer han.

Spørgsmål: Så Socialdemokratiet stritter imod?

- Udgangspunkterne er velkendte, og der er i hvert fald ingen af de andre, der vil være imod at nedlægge Sjælsmark som familieudrejsecenter, siger Østergaard.

Inden onsdagens forhandlinger ønsker Mette Frederiksen ikke at sige meget om emnet.

- Jeg kommer ikke til at sige noget om, hvad vi diskuterer derinde. Det gælder i hele forhandlingsforløbet, siger Frederiksen.

SF er første parti inde hos Mette Frederiksen. Derefter følger Enhedslisten og De Radikale.

SF-formand Pia Olsen Dyhr kommenterer inden onsdagens forhandlinger emnet omkring Sjælsmark-børnene.

- Det er SF's ambition, at børnene skal have en bedre dagligdag og helst også ud af Sjælsmark, siger hun.

Morten Østergaard er klar over, at der er mange nuancer i sagen.

- Der er nogle uskyldige børn, som lider overlast, men i det store billede burde det ikke været noget, der er så svært at komme frem til, at vi kan finde en bedre løsning på det.

- Vel vidende at den løsning også må tage højde for, at uanset hvem der har magten i Danmark, så er der nogle, som er i en udrejseposition, fordi de ikke har lovligt ophold i Danmark. Det skal man håndtere.

- Problemet på den måde forsvinder jo ikke. Men at vi kan gøre det bedre og mere humant, end det der foregår på Sjælsmark, er åbenbart, siger han.