Økse blev brugt som våben mod mand i Tønder

29-årig mand er anholdt i sag om forsøg på manddrab sent fredag aften.

En 35-årig mand fra Tønder meldes uden for livsfare, efter at han sent fredag aften blev hugget fire gange i baghovedet med en økse.

Det skriver det regionale medie jv.dk lørdag med henvisning til oplysninger fra politiet.

Offeret skal også være blevet såret med en kniv i forbindelse med angrebet, som politiet betegner som et forsøg på manddrab.

En 29-årig mand er blevet anholdt i sagen. En dommer skal lørdag afgøre, om han skal varetægtsfængsles, skriver jv.dk.